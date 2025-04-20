Babaeski'de Yerli Buğday Çeşitleri İnceleniyor

Babaeski ilçesinde yerli buğday çeşitlerinin ekildiği alanlar incelendi.

Yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla Müsellim köyünde oluşturulan demonstrasyon alanında "Saban", "Toprak", "Damla" ve "Albaşak" çeşidi buğdayların gelişimi kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğdayların toprak yapısı ve iklim koşullarındaki gelişimlerini takip ediyor.

Deneme ekimleri ile bölgeye uygun buğday çeşidinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Pınarhisar ilçesinin Evciler köyü ile kent merkezinin Kocahıdır Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Evciler köyünde 10.00-16.00, Kocahıdır Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.