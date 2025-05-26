Babaeski'de Yeni Çocuk Parkı Yapımı Devam Ediyor

Babaeski'de Yeni Çocuk Parkı Yapımı Devam Ediyor
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Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Gündüz Onat Festival Alanı'nda inşa edilen yeni çocuk parkında çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Ayrıca Vize ilçesinde haşere ve sineklerle mücadele için ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.

Babaeski Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, Gündüz Onat Festival Alanında yapımı devam eden çocuk parkında çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yayla, parkın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Çocukların özgürce oynayıp eğlenecekleri bir parkı daha inşa ettiklerini ifade eden Yayla, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlaçlama çalışması

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilçede ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

Ekiplerin, zararlıların üreyebilecekleri su birikintileri ve kaynaklarında kontrol ve ilaçlamalarının aralıksız sürdürüldüğü aktaran Özen, ilaçlamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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