Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen Yarıyıl Tatili Balkan Basketbol Turnuvası'na katılan sporculara teşekkür eden Kaymakam Tamer Orhan, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Müsabakalarda dostluk ve centilmenlik ön planda olacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Yarıyıl Tatili Balkan Basketbol Turnuvası başladı.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaptığı konuşmada, müsabakaya katılan sporculara teşekkür etti.

Turnuvaya Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Bulgaristan'dan katılan çok sayıda sporcu katıldığını ifade eden Orhan, müsabakalarda sporun birleştirici gücü, dostluk ve centilmenliğin ön planda olacağını kaydetti.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla da, Babaeski'nin adını sporla duyurmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

Özbaş, incelemede bulundu

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevinde incelemede bulundu.

Özbaş incelemede, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yalçın Sağlam'dan bilgi aldı.

Ardından huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Özbaş, yaşlıların isteklerini dinledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
