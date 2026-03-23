Kırklareli'nde "Mart Dokuzu" Şenliği düzenlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "Mart Dokuzu" Şenliği düzenlendi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gelenek ve göreneklere sahip çıkan Babaeski halkına teşekkür etti.

Geleneğin baharın müjdecisi olarak kutlandığını ifade eden Sarıçam, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne plana çıktığını kaydetti.

Programda, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla da konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.