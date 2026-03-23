Kırklareli'nde "Mart Dokuzu" Şenliği düzenlendi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen 'Mart Dokuzu' Şenliği, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı. AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Belediye Başkanı Fırat Yayla'nın katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gelenek ve göreneklere sahip çıkan Babaeski halkına teşekkür etti.
Geleneğin baharın müjdecisi olarak kutlandığını ifade eden Sarıçam, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne plana çıktığını kaydetti.
Programda, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla da konuştu.
Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran