Haberler

Babaeski'de Kanalizasyon Bacaları İçin Kot Farkı Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski'de Belediye Başkanı Fırat Yayla, yol yapım çalışmaları sonrası çukur kalan kanalizasyon bacalarının yol hizasına getirilmesi için yapılan çalışmaları takip etti. Ayrıca Pehlivanköy'de hasat kontrol çalışmaları sürüyor.

Babaeski'de kanalizasyon bacaları kot farkı çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yol yapım çalışmaları tamamlanan bölgelerde kanalizasyon bacalarının çukur kaldığını aktaran Yayla, ekiplerin kot farkını ortadan kaldırarak bacaları yol hizasına getirdiğini belirtti.

Daha güzel bir Babaeski oluşturmak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yayla, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Hasat kontrol çalışmaları sürüyor

Pehlivanköy'de hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen silajlık mısır çeşitlerinin hasadını takip ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözetim ve kontrollerin hasat sona erene kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı

Otomobil tamir ederken başına gelmeyen kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.