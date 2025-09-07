Babaeski'de Kanalizasyon Bacaları İçin Kot Farkı Çalışmaları Başlatıldı

Babaeski'de kanalizasyon bacaları kot farkı çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yol yapım çalışmaları tamamlanan bölgelerde kanalizasyon bacalarının çukur kaldığını aktaran Yayla, ekiplerin kot farkını ortadan kaldırarak bacaları yol hizasına getirdiğini belirtti.

Daha güzel bir Babaeski oluşturmak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yayla, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Hasat kontrol çalışmaları sürüyor

Pehlivanköy'de hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen silajlık mısır çeşitlerinin hasadını takip ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözetim ve kontrollerin hasat sona erene kadar süreceği bildirildi.