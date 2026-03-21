Haberler

Kırklareli'nde asayiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında M.A adlı bir kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde M.A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede M.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazası

Lüleburgaz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kocasinan Mahallesi'nde iki otomobil Murat Hüdavendigar Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza yapan araçlara iki otomobil daha çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

