Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde M.A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede M.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazası

Lüleburgaz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kocasinan Mahallesi'nde iki otomobil Murat Hüdavendigar Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza yapan araçlara iki otomobil daha çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.