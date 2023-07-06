Babaeski'de Buğday Tarlası ve Ağaçlık Alandaki Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm buğday ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde buğday tarlası ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pancarköy'de bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm buğday ve ağaçlık alan zarar gördü.

Yangında "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı da zarar gördü.