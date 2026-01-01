Haberler

Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü

Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi, etkili olan yağış sonrası karla kaplandı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken dağ, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla gündeme geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.

Bölgede dün etkili olan yağış, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da kara dönüştü. Yamaç paraşütü merkezinin de yer aldığı dağın zirvesinde beyaz örtü oluştu.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki dağın karla kaplı manzarası kent merkezinden de görüldü.

Babadağ'ın zirvesindeki beyaz örtüyü gören ilçe sakinleri, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dağ yolunda buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı sürücüler uyarıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak