Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi, etkili olan yağış sonrası karla kaplandı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken dağ, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla gündeme geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.
Bölgede dün etkili olan yağış, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da kara dönüştü. Yamaç paraşütü merkezinin de yer aldığı dağın zirvesinde beyaz örtü oluştu.
İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki dağın karla kaplı manzarası kent merkezinden de görüldü.
Babadağ'ın zirvesindeki beyaz örtüyü gören ilçe sakinleri, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dağ yolunda buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı sürücüler uyarıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel