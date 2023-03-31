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Babacan: Şunların yüzde 70'ini yapsak Türkiye kanatlanır

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Babacan: Şunların yüzde 70'ini yapsak Türkiye kanatlanır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, GAİN'de "Ya Sonra?" programına konuk oldu. Gazeteci Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.

"5 SENEDE TÜRKİYE KANATLANIR"

Ali Babacan, Millet İttifakı'nın iktidara gelirse 'yapacaklar listesi'nden bahsederek "Kabine belirlendikten sonra her bakanı 5 yıl meşgul edecek ev ödevi var burada. Ki 20 tane bakan öngörüyoruz biz yeni hükümet yapısında. 5 yıllık iş yapılacaklar listesi yani. 2300 madde. 2300 maddeyi bırakın, biz bunun yüzde 60-70'ini yapalım 5 senede Türkiye kanatlanıp uçar zaten" dedi.

"ANAYASAYI TANIMAYANLAR BU ÇALIŞMALARA SAYGI DUYMAZ"

"Bunu anlayamıyorlar" diyen Babacan "Niye anlayamıyorlar, bir kutuplaştırma üzerinden oy alarak ülkeyi yönetmeye talip olanların bunu anlaması mümkün değil. Ya da plana programa inanmayanların. Anayasa'yı tanımayanların. Bu çalışmalara saygı duyması da mümkün değil. Çünkü plan program onlar için vesayet." ifadelerini kullandı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Güncel Haberler

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