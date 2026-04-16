Babacan, Muhalefet Partilerinin Kadın Çalışma Grubunu Ağırladı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partilerin kadın kolları ve kadın politikaları birimlerinden oluşan ortak çalışma grubunu genel merkezde ağırladı. Görüşmede, kadınların yaşadığı sorunlar ile çözüm için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partilerimizin kadın kolları ve kadın politikaları birimlerinin oluşturduğu ortak çalışma grubunu bugün Genel Merkezimizde ağırladık. Kadın Çalışmaları Başkanımız Zeynep Sudan ile CHP, DEM Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni temsil eden çok kıymetli isimlerle beraber, ülkemizde kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. Çalışma grubunda görev alan herkese başarılar diliyor, mutabakatla yapacakları tüm faaliyetleri destekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA