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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
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Babacan'dan Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

Babacan'dan Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, yargının bağımsız olması gerektiğini vurguladı ve ifade özgürlüğünün herkes için olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Yargıyı sopa olarak kullanıp, devlete dair milletin ve memleketin güvenini her gün daha fazla sarsmaktan vazgeçin. Bir yandan kardeşlik mesajları verip bir yandan ülkeyi kaosa sürüklemeyin" ifadesini kullandı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğulcu demokrasinin temellerinden olan ifade özgürlüğü herkes içindir. İstisna gözetmez. Önce bir partinin gençlik kolları başkanının, sonra bir parti genel başkanının ifadeleri sebebiyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Yargıyı sopa olarak kullanıp, devlete dair milletin ve memleketin güvenini her gün daha fazla sarsmaktan vazgeçin. Bir yandan kardeşlik mesajları verip bir yandan ülkeyi kaosa sürüklemeyin. Eğer bu ülkenin her alanında iyiye giden bir ivme görmek istiyorsanız; kardeşlik, barış istiyorsanız yargının bağımsız olması şarttır" tepkisinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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