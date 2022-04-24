Babacan: 1915'te Hayatını Kaybeden Osmanlı Ermenilerini Anıyorum - Haberler

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Babacan: 1915'te Hayatını Kaybeden Osmanlı Ermenilerini Anıyorum

ANKA - Tamer Arda Erşin - Güncel
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Babacan: 1915'te Hayatını Kaybeden Osmanlı Ermenilerini Anıyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "1915 Ermeni olaylarına" ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum."

ANKA / Tamer Arda Erşin - Güncel

Deva Partisi, Demokrasi, Osmanlı, Ermeni, Güncel, Haberler

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