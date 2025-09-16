Haberler

Baba ve Kardeşine İki Farklı Ceza

Gebze'de aşırı hız nedeniyle uyarılan baba Ö.K.'ye tokat atan sürücü Ozan Canyürek tutuklandı, kardeşi C.C. ise ev hapsine alındı. Olay, çocuklarının gözü önünde gerçekleşti.

KARDEŞİNE DE EV HAPSİ CEZASI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Canyürek'in olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C.'ye (17) ise ev hapsi verildi. Öte yandan Canyürek'in İstanbul Kartal'da, eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenildi.

