Baba-Kızdan Rengarenk Eğitim Ortamı: Çizgi Film Karakterleri ile Süslenen Okul Koridorları
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Gündüz ve kızı Büşra Çimen Bayram, anaokulu öğrencileri için okul koridorlarını çizgi film karakterleriyle süsledi. Bu çalışma, öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Gündüz ve okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan kızı Büşra Çimen Bayram, anaokulu öğrencileri için okul koridorlarını çizgi film karakterleriyle süsledi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmada baba-kız, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okulun duvarlarını çocukların ilgisini çekecek figürlerle donattı.

Çalışmada projeksiyon cihazıyla duvarlara yansıtılan karakterler, akrilik boyalarla renklendirildi.

Okul Müdürü Gündüz, AA muhabirine, yaptıkları çalışma ile anaokuluna yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Duvarları boyama fikrinin kızından çıktığını belirten Gündüz, "Kızım koridorları renkli hale getirmek istedi. Müdür yardımcılarımızla birlikte bu fikri uygun gördük ve uygulamaya başladık." dedi.

Bayram ise anaokulu öğrencilerinin sevdiğini düşündükleri bilinen çizgi film karakterlerini koridorlara çizdiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışma ile öğrencilere rengarenk bir eğitim ortamı sunduklarını aktaran Bayram, öğrencilerin renkli koridorlarla buluşacağı günü iple çektiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
