Haberler

Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da 2024'te Oğuz Murat Aci'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur'un doktor babası Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle avukatları tarafından 15 milyon 800 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

  • Bülent Cihantimur, avukatların yurt dışı çıkış yasağını kaldıracakları vaadiyle kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
  • Suç duyurusunda M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. şüpheli olarak yer aldı.
  • Şüphelilerin hesaplarının bloke edilmesi talep edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan ve seyir halindeyken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur ‘müşteki' sıfatıyla, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINI KALDIRACAĞIZ" VAADİYE 16 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, ‘'Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile birkaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.'' ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

O parayı vermişse iyi yapmışlar !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet:

WAY PES!!! BU OLAY İNANILMAZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Ameliyatlı haliyle besicilik yapan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu

Ameliyatlı haliyle çalışan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Ameliyatlı haliyle besicilik yapan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu

Ameliyatlı haliyle çalışan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu
İnfial yaratan 'savaş' iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İnfial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var