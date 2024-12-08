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Baas Rejimi'nin Devrilmesi Suriyelilere Sevinç Getirdi

Baas Rejimi'nin Devrilmesi Suriyelilere Sevinç Getirdi
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Suriye'deki Baas rejiminin 61 yıl sonra devrilmesinin ardından Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, kutlama yapmak için toplandılar. Suriye ve Türk bayrakları açarak sevinç gösterileri yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek özlem duydukları özgürlüğü kutladılar.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Yaklaşık 200 kişilik grup, Sütlüce Mahallesi Marmaralı Sokak'ta toplandı. Suriye ve Türk bayrakları açan gruptakiler, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

Gruptaki bazı Suriyeliler kalabalığa tatlı ikram ederken, aileler ise çocuklarıyla sloganlar attı.

Gruptan Khalil Elsheekh, gazetecilere, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Allah'a şükür sonunda zulüm bitti. Ülkemizde neredeyse 55 senedir zulüm sürüyordu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Emniyet güçleri, gösteriler sırasında kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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