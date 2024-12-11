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Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

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Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Baas Partisi, partinin çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı. Karara göre, partinin mal varlıkları ve fonları devlete devredilecek.

(ANKARA) - Suriye'de Baas Partisi, muhaliflerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirerek ailenin ve partinin yarım asırdan fazla süren iktidarına son vermesinden günler sonra bugün çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

BAAS PARTİSİ ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALDI

Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Baas Partisi, bugün çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Bu açıklama, muhaliflerin Esad'ı iktidardan indirerek Esad ailesinin ve partinin yarım asırdan fazla süren iktidarına son vermesinden günler sonra yapıldı.

PARTİNİN MAL VARLIĞI DEVLETE DEVREDİLECEK

Partinin gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Baas Partisi merkez yönetiminin "parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma" kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAliya:

tüm baascilar Cehenneme zumera

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