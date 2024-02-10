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B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; B sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de kullanılabilecek.

2 YILLIK DENEYİMİ OLMASI GEREKİYOR

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek

Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak. Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek. Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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