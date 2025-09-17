Azot Tankı Patladı, Alevler Palet Fabrikasına Sıçradı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki kükürt fabrikasındaki azot tankının patlaması sonucu başladığı belirtiliyor. Yangına çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi müdahale ediyor.
AZOT TANKI PATLADI, ALEVLER PALET FABRİKASINA SIÇRADI
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasındaki yangına; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne işçilerin yaptığı ihbarın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken; yangının bitişikte bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin palet fabrikasına sıçradığı tespit edildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel