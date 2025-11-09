Aziziye Destanı'nın 148'nci yıl dönümünde Erzurumlular, ecdadı için yürüdü

OSMANLI-Rus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyalarındaki savunma destanının 148'inci yıl dönümünde yüzlerce Erzurumlu, ecdadına yürüdü. Camilerde verilen sela ile Karskapı Şehitliği'nde toplanan vatandaşlar, 500 şehit verdikleri tabyalarda Nene Hatun ve ecdadını andı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyaları, tarihi günlerinden birine daha sahne oldu. '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazan kadınlı- erkekli Erzurum halkının o günkü ruhunu anlamak ve ecdadı anmak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Erzurum Tarihine Yürüyor' etkinliği düzenledi.

Erzurum'daki 'sela' ve 147 yıl önce Aziziye baskınını haber alan Ayazpaşa Camii müezzini Abdullah Efendi'nin minareden 'Ey ahali düşman Aziziye'yi basmış, Allah'ını seven askerin yardımına koşsun' çağrısıyla yola çıkan Erzurumlular, Karskapı Şehitliği'nde buluştu. Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce Erzurumlu, ellerinde bayraklarla Aziziye Tabyası'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Aziziye Tabyaları önünde toplananlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. 148 yıl önce yazılan destanın anlatıldığı törende Sultan 2'nci Abdülhamid'in fermanı ve Erzurum halkına teşekkür mesajı okundu. Aziziye Destanı'nın kahramanlarından Nene Hatun'un canlandırıldığı gösteride Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan çocukların tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duanın ardından tabyaların temizliğini üstlenen kurumlara teşekkür plaketi verildi.

NENE HATUN'UN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından törene getirilen Nene Hatun'un torunu Güner Yamanlı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 2 görevlinin koluna girdiği Yamanlı, Nene Hatun'un tabyadaki kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Tören sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek dua okuyup, çiçek bıraktı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Mustafa Çiftçi, "Aziziye Tabyalarında askerimizin ve halkımızın mücadelesi tarihimizin altın sayfalarından birini teşkil ediyor. Biz de her yıl 9 Kasım'da ecdadımızın vermiş olduğu bu mücadeleyi hatırlayalım, onları rahmetle minnetle analım diye tabyalara yürüyoruz" dedi.