Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Tanzanya'da 70 bin aileye kurban eti dağıttı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Tanzanya'nın sekiz farklı bölgesinde 18 bin 500 hisselik kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahibi 70 bin aileye et dağıttı. Vakıf, özellikle ulaşımı zor bölgelerdeki Müslüman ailelere, yetimhanelere ve eğitim merkezlerine öncelik verdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Tanzanya'nın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 70 bin aileye organizasyon kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerini ulaştırdı.

Vakıf ekiplerince yürütülen organizasyon kapsamında Tanzanya'nın Pwani, Mkuranga, Kilwa, Lindi, Mtwara, Kigoma, Iringa ve Manyara bölgelerinde toplam 18 bin 500 hisselik kurban kesimi yapıldı.

Kurbanlıklardan elde edilen etler önceden belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 70 bin aileye gönderildi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Tanzanya Koordinatörü Musab Demirlenk, AA muhabirine, vakfın ülkede yaklaşık 16 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Demirlenk, bölgeleri seçerken iki hususa dikkat ettiklerini belirterek, "Birincisi gerçekten Müslümanların yoğun olduğu ve muhtaç bölgeler olması. İkincisi ise organizasyonun zor olması nedeniyle diğer sivil toplum kuruluşlarının ulaşmakta güçlük çektiği bölgeler olması. Satın aldığımız hayvanları 500 kilometrenin üzerindeki mesafelerden naklederek kesimlerimizi gerçekleştirdik." dedi.

Dağıtımda önceliğin engelli bireylerin, yaşlıların, dul kadınların ve albinizmli bireylerin olduğu ailelere verildiğini aktaran Demirlenk, etleri bölgedeki yetimhanelere, özellikle yatılı medreseler ve İslami okullar gibi Müslümanların eğitim aldığı merkezlere ulaştırdıklarını kaydetti.

Kurban organizasyonunun 100'ün üzerinde yerel görevlinin desteğiyle yürütüldüğünü, Türkiye'de eğitim alan ve daha sonra Tanzanya'ya dönen gençlerin de çalışmalarda aktif rol aldığını anlatan Demirlenk, organizasyonun Türkiye'den gelen gönüllü gözlemcilerin desteğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

"Alabilecekleri 3-4 kilogram et onları mutlu ediyor"

Demirlenk, Tanzanya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan birçok ailenin aylık 10 ila 20 dolarlık gelirle hayatını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Bu yüzden kurban döneminde alabilecekleri 3-4 kilogram et onları mutlu ediyor. Yılda bir veya birkaç sefer et yeme imkanı buldukları için kurban dönemi onlar için güzel bir fırsat oluyor. Türkiye'nin gönderdiği etler Tanzanya'da yaşayan kardeşlerin sofralarına yemek oluyor. Bu yüzden kurbanı bekliyorlar." diye konuştu.

Kurban organizasyonlarının ülke ekonomisine de önemli katkı sunduğunu vurgulayan Demirlenk, ülkede yaklaşık 500 yatılı öğrencinin eğitim gördüğü imam hatip lisesi bulunduğunu aktardı.

Demirlenk, derneğin medrese faaliyetleri, öğrenci bursları, yetim destek programları, katarakt ameliyatları ve su kuyusu projelerinin de sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
