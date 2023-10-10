Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımlarını sürdürüyor. Vakıf, afetten etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar aşevi hizmeti, alışveriş kartı, ayni ve nakdi yardımlar yapıldı. Ayrıca konteynerler ve sosyal alanlar oluşturuldu. Vakıf, eğitim faaliyetleri ve kış hazırlıklarını da sürdürüyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımlarını sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen vakfın, afetten etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Vakfın şu ana kadar 7 bölgede aşevi hizmeti verdiği, 4 bin alışveriş kartı, 380 tır ayni ve yaklaşık bin aileye 5 milyon liralık nakdi yardımda bulunduğu belirtilen açıklamada, Hatay/ Kırıkhan bölgesine 276 konteyneri içinde barındıran sosyal alan, 2 çadır mescit, 4 seyyar mescit yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Antakya, Gaziantep bölgelerine de ayrıca 274 bireysel konteyner kuran vakfın, Kurban Bayramı'nda Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta adak ve kurban kesimleri yaparak yaklaşık bin hisse et dağıtımı gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Bölgenin insanlarıyla aktif bir etkileşim içindeyiz"

Vakfın görevlileri ve gönüllüleri tarafından eğitim faaliyetlerinin de sürdürüldüğü aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş, tüm deprem bölgesi için kış hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda battaniye, elektrikli ısıtıcı, kışlık kıyafetler, çocuklar için okul araç ve gereçleri dağıttıklarını ifade eden Topbaş, şunları kaydetti:

"İlk etapta 3 tır malzeme yeniden bölgeye ulaştı. Gıda yardımlarımız da devam edecek. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak yaptığımız yardımların ötesinde özellikle değerler eğitimi, manevi danışmanlık, psiko-sosyal destek gibi hususlarda da bölgenin insanlarıyla aktif bir etkileşim içindeyiz."