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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması sona erdi

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- Duruşmada, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı Davada karar, 24 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 59. duruşmasında, tüm sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Avukatlar, eylemlerle ilgili savunma yaparak, müvekkilleri Akpolat'ın tahliyesini ve beraatini talep etti.

Avukatların beyanlarının tamamlanmasıyla davada, tüm sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması bitti.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyaya ilişkin kararın açıklanacağı 24 Ağustos Pazartesi günü tüm avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirterek, gelmeyen avukatlar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşabileceğinden son kez ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Duruşma, 24 Ağustos'a ertelendi.

Kaynak: AA
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