Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması tamamlandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada bir kısım sanık avukatlarının beyanları alındı.

Söz alan bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları reddedip tanık beyanlarının iddianamedeki suçlamaları desteklemediğini öne sürdü.

Tanıkların bir kısımlarının tarafsız olmadığını iddia eden sanık avukatları, atılı suçlamaların vasıflarının oluşmadığını savundu.

Kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını ifade eden bir kısım sanık avukatları, teknik savunmaların müvekkillerinin masumiyetini desteklediğini belirtti.

Tutuklu sanık avukatları, müvekkillerinin kaçma şüphelerinin bulunmadığını, delillerin toplandığını ve tutukluluğun çok ağır bir tedbir olduğunu beyan ederek, tutuksuz sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları, mahkemenin üzerinde hem hukuki hem de vicdani sorumluluğun bulunduğunu, karar verirken bunun göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Duruşma, 4 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Hasta, doktoruna böbreğini verdi

Eşine az rastlanır! Bu kez hasta doktora şifa oldu
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülistan'ın ablası Aygül Doku: Hayvanın avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar

"Hayvanın kendi avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar"
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı