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Belediye Başkanlarına Rüşvet Veren Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında, 26 sanık tahliye edildi. Duruşma, sanıkların ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasında duruşma, sanıkların ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor. Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmaları alınıyor.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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