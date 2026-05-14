Aktaş suç örgütü davasında 4 tahliye

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşmasında 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı, hazırladığı 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaasının özetini okudu.

Savcılığın mütalaasını açıklamasından sonra tutuklu sanıkların avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri alındı.

Söz verilen tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu, bunun artık bir cezalandırmaya dönüştüğünü savundu.

Müvekkillerinin işlemedikleri suçtan tutuklu olduklarını iddia eden avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, sanıkların şahsi hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasına, duruşmalardan vareste tutulan tutuksuz sanıkların dosyanın geldiği aşama ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları gerektiğinden sonraki duruşmalara katılmaları için ihtarda bulunulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklara ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tutuksuz sanık Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi mütalaada istendi.

Mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik", 1 kez "nitelikli dolandırıcılık", 2 kez "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaada, tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın 21 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik, 2 kez "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 64 yıl 6 aydan 179 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve 3 kez "rüşvet" suçlarından toplam 21 yıl 6 aydan 75 yıla kadar hapis cezası mütalaada öngörüldü.

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraat etmesi, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca toplam 26 sanığın "örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.