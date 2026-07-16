Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 50. duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 50. duruşmasında, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, söz verilen bir kısım tutuksuz sanıklar, beraatlerini istedi.

Söz alan bir kısım sanık avukatları da mütalaada müvekkilleri için beraat istendiğini belirterek, mahkemenin bu yönde karar vermesini talep etti.

Mütalaada cezalandırılmaları istenilen bir kısım sanıkların avukatları da mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, ihale süreçlerinde usulsüzlük yaşanmadığını ileri sürdü.

Avukatlar, ihale fiyatlarının önceden söylenerek, gizli bilgilerin sızdırılmasının mümkün olmadığını, bu konuyla ilgili delillerin bulunmadığını öne sürerek, iddiaların soyut ve dayanaksız olduğunu savundu.

Müvekkillerinin var olduğu iddia edilen örgütün üyesi olmadıklarını, iddianamede adı geçen şirketleri de tanımadıklarını savunan avukatlar, beyanlara dayanan suçlamaların delillendirilmediğini iddia etti.

Duruşma yarına ertelendi.