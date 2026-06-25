Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 39. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 39. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.

Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi personeli Gülşah Ocak, savunmasında, kanun gereği hakkındaki yargılamanın durması gerekirken, bir süre tutuklu kaldığını söyledi.

Bu konuda hala dosyaya sunulan bir soruşturma izni bulunmadığını öne süren Ocak, "25 eylemin 24'ünde yer almamın temel sebebi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde çalışan memur sayısının az olmasından kaynaklı. Eğer bu birimde çalışan 2 memur değil de 10 memur olsaydı, belki bugün karşınızda 24 eylem değil de 3 eylemden sorumlu olarak olacaktım. Ben 2019 yılının ekim ayında Beşiktaş Belediyesi'nde işe başladığımda gördüm ki kamu ihale mevzuatını bilen memur sayısı çok azdı. Memur olmanın gerekliliğini yerine getirmek suç değildir." savunmasını yaptı.

Ocak, mütalaada 11 eylemden beraatinin istenmesine katıldığını, 13 eylemden cezalandırılmasının talep edilmesine ise katılmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Kasıtlı olarak, ihaleye fesat olarak değerlendirebilecek hiçbir eylemde bulunmadım. Kimseden menfaat sağlamadım. Cezalandırılmam istense de tek bir somut delil yoktur. İhale Kanunu'nun dışına çıkılmamıştır. Esasa ilişkin mütalaada istenen cezayı kabul etmiyorum. Rıza Akpolat'tan da Ali Rıza Yılmaz'dan da hiçbir zaman talimat almadım. Kimsenin faydasına olabilecek bir işlem yapmadım. İhaleye fesat ya da diğer suçlamalara ilişkin benim hiçbir zaman kasti davranışım olmadı. Yapılan hatalar maddi hatalar. Mütalaada cezalandırılmamın istendiği suçlardan beraatimi talep ediyorum."

Sanıklardan iş insanı Fahri Aksoy'un oğlu olan tutuksuz sanık Bahri Uğur Aksoy da hakkındaki "resmi belgede sahtecilik" suçlamasını anlamakta zorlandığı, hangi resmi belgeden bahsedildiğinin açıkça gösterilmediğini söyledi.

Kamu görevlisi olmadığını, resmi belge düzenleme yetkisinin bulunmadığını savunan Aksoy, "Babam benden bazı işler istedi ve ben de yardım amacıyla yaptım. Babamdan ya da başka birinden intikam alacak biri değilim. Ben sadece yaşadığım hususları anlatıyorum. Ben babamın istediği işler kapsamında hareket ettim. Benim ihale, hak ediş gibi konuların hiçbirini bilmem mümkün değil. Ben babamın bana destek olduğunu düşündüm. Babamın işleri nedeniyle cezalandırılmam mümkün değildir. Hiçbir ihale sürecine katılmadım, yaklaşık maliyet hesabı yapmadım. İhale personeli olarak gösterildiğimi bilmedim. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı tutuksuz sanıkların da savunmalarının alındığı duruşmada, bir kısım sanık avukatlarının beyanları da dinlendi.

Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.