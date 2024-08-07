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Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı

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Kilis sınırında Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

ARAÇTAKİ BOMBA İNFİLAK ETTİ: 9 ÖLÜ, 14 YARALI

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de Şat kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 13 yaralı

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıyı terör örgütü PKK/ Ypg'nin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suriye Kilis Azez YPG PKK Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

A. Erol:

İsr karıştırıyor dünyayı şu anda

10
0
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Cafer KILIÇ:

Savaşlar patlamalar bitmiyor orta doğuda

0
0
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