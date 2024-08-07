Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
Kilis sınırında Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği düşünülüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
ARAÇTAKİ BOMBA İNFİLAK ETTİ: 9 ÖLÜ, 14 YARALI
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de Şat kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıyı terör örgütü PKK/ Ypg'nin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.