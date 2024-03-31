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"Azerbaycanlılar'ın Soykırımı Günü"... Azerbaycan, 31 Mart 1918'deki Katliamda Hayatını Kaybedenleri Anıyor

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Azerbaycan, "31 Mart Azerbaycanlılar'ın Soykırımı Günü"nde şehit edilenleri anıyor. 1918 yılında Ermeniler tarafından 'Mart Olayları' olarak bilinen çatışma sırasında toplu katliama uğrayan Azerbaycanlılar, 26 yıldan bu yana "Soykırım Günü" olarak ilan edilen 31 Mart'ta anılıyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 31 Mart 1918 günü Ermeni milliyetçilerin gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor. 106 yıl önce yapılan soykırım, 26 Mart 1998 tarihinde Haydar Aliyev tarafından imzalanan kararname ile 31 Mart "Azerbaycanlılar'ın Soykırımı Günü" olarak ilan edildi.

1918 yılının mart-nisan aylarında Bakü'de faaliyet gösteren Taşnak-Bolşevik Silahlı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen toplu katliam, Azerbaycan halkının maruz kaldığı büyük facialardan biri olarak gösteriliyor.

Soykırım sırasında, Bakü kentinde ve çevre şehirlerde on binlerce sivil, etnik ve dini kimliği için katledilirken; yerleşim birimleri dağıtıldı, kültür abideleri, cami ve mezarlıklar yok edildi.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümeti, Ermeni milliyetçilerin işledikleri cinayetlerin araştırılması için Olağanüstü Soruşturma Komisyonu kurarak, bu komisyonun ortaya çıkardığı gerçeklerin halkın hafızasında kalması ve dünya kamuoyuna ulaştırılması için birtakım çalışmalar yaptı. Ancak Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin düşmesinden sonra bu süreç durduruldu, yaşananların tam aydınlatılması ve gereken siyasi-hukuki değerlendirmenin yapılması önlendi.

Geride kalan 20 yılı aşkın sürede gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ise çok sayıda yeni belge toplandı, Kuba kentinde toplu mezarlık bulundu.

Soykırım kurbanları, başta Başkent Bakü olmak üzere tüm kentlerde ve yurtdışı temsilciliklerde, törenle anılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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