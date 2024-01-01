Azerbaycanlı öğrenciye Türkiye'de kalp nakli yapıldı

TÜRKİYE'ye okumaya gelen Azerbaycanlı Ferit Azimli'ye (25), geçirdiği kalp krizi sonrası Akdeniz Üniversitesi'nde yapay kalp takıldı. Kalbini çantasında taşıyan Ferit Azimli'ye, 6 yıl sonra beyin ölümü gerçekleşen milli boksör Görkem Kaynar'ın (24) kalbi nakledildi. Azimli, "Cihazın sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek benim için mucize" dedi.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde yaşayan Ferit Azimli'ye doğuştan kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. İlk, orta ve lise eğitimini Azerbaycan'da tamamlayan Azimli, 2016 yılında İstanbul'da bir üniversitede Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nü kazandı. 2018 yılında İstanbul'da kalp krizi geçiren Ferit Azimli'ye kalp pili takıldı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya yönlendirilen Ferit Azimli, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde organ nakli sırasına kaydoldu.

Bir süre sonra Ferit Azimli'ye AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı. Eğitimini yarıda bırakıp Antalya'ya taşınan Ferit Azimli, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Azimli, 2020 yılında ise Türk vatandaşı oldu.

MİLLİ BOKSÖRÜN KALBİ NAKLEDİLDİ

Ferit Azimli, 24 Kasım akşamı nakil için beklediği kalbin bulunduğuna yönelik telefonla büyük mutluluk yaşadı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Azimli'nin doku uyumunun sağlanması üzerine nakle karar verildi. Azimli'ye, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından, Isparta'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen milli boksör Görkem Kaynar'ın kalbi nakledildi.

AÜ Hastanesi Kalp Damar ve Cerrahi Bölümü Servisi'nde tedavisi devam eden Ferit Azimli, uzun yıllardır bu anı beklediğini, şimdi ise çok mutlu olduğunu söyledi. Doğuştan kalp yetmezliği teşhisi koyulduğunu aktaran Ferit Azimli, kalbin genel yapısında sorun olduğu için sürekli kalp yetmezliği şikayetini yaşadığını belirtti. Azimli, "2018 yılında kalp krizi geçirdim. O dönem İstanbul'daydım. Acil müdahale edildi ve Antalya'ya gönderildim. Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı. O cihazla 6 sene yaşadım. O dönemde cihaz benim hayatımı kurtardı" dedi.

NAKİL HABERİNİ ALDIĞINDA DUYDUKLARINA İNANAMADI

6 sene sonra gelen telefonla hayatının değiştiğini belirten Ferit Azimli, "Yemek yapıyordum, tam yemeğimi yiyecektim o esnada kalp nakil koordinatörümüz aradı. 'Nakil çıktı, hastaneye gelmen gerekiyor' dedi. Çok heyecanlandım. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi, gerçek mi diye çok heyecan yaşadım. Artık zamanı dedim ve kalkıp geldim. Kalp nakli için çağrılan 3 kişiydik. Testler yapıldı. Bana uyumlu çıktı. Hemen ameliyata alındım" diye konuştu.

'SADECE KENDİ VÜCUDUMLA AYAKTA OLMAK MUCİZE'

Kalp nakli sonrası kendini daha iyi hissettiğini belirten Ferit Azimli, "Yapay kalp de benim hayatımı kurtardı ama bir çantaydı, sürekli yanımdaydı. Minimum şeyler bile onunla çok zordu. Yeni bir kalp çok başka bir şey, gerçekten bir mucize. Yeniden sadece kendi vücudumla ayakta olmak, bir şeye bağlı olmadan ayakta olmak mucize. Yapay kalpteyken sudan korkuyordum, çünkü suya yakın olmamalıydınız. Duş almak çok kısıtlıydı. Denize giremiyordum. Cihaz olduğu için onun da bir tehlikesi vardı. En büyük tehlikesi, içinde pıhtı birikmesiydi. Sürekli evde şeker ölçümü yapar gibi iğnelerle kanınızdaki pıhtılığa bakıyorsunuz. Sürekli tetikteydim ama bu mecburi yoldu. 2- 2,5 kilo ağırlığı vardı. Kabloları dışarıdan görülüyordu. İnsanlar garip yaklaşıyordu. 'Bu nedir' diye düşünüyorlardı. Yapay kalp sizin hayatınızı kurtarıyor ama kalp nakli çok başka bir şey" dedi.

'CİHAZIN SESİ OLMADAN KALBİNİN ATIŞINI DİNLEMEK MUCİZE'

Ferit Azimli, "Şu esnada hayalim serbestçe yürüyebilmek. Kendi vücudumla 2,5 kiloluk ağırlık olmadan, kablolar olmadan yürüyebilmek. Makine olduğu için sesi oluyordu. Cihazın sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek benim için bir mucize. Kalbin atma sesi çok farklı. 6 senedir kalbimin attığını duymuyordum, çünkü cihazın sesi bastırıyordu. Onu duymak bir mucize" diye konuştu.

'ORGANLAR BAŞKA VÜCUTTA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR'

Görkem Kaynar'ın ailesine organ bağışında bulunduğu için teşekkür eden Ferit Azimli, "Organ bağışı benim gibi kaç insanın hayatını kurtarıyor. Bir insanı hayata geri döndürüyor. İkinci kere doğuyor. Organlarını bağışlayanlara çok teşekkür ediyorum. Talihsiz durumlarda ailelerin bu inisiyatifi alması kutsal bir şey. Lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olalım. Organlarımızın yeni hayat olmasına izin verelim. Bu çünkü göçen kişinin de bir parça yaşaması anlamına geliyor. Onun da organlarının başka bir vücutta hala yaşamaya devam etmesi bence özel bir şey" ifadelerini kullandı.