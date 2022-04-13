Azerbaycanlı doktor, ağabeyini 83 kilo zayıflatmak istiyor

Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Elnur Hüseynov, 178 kilograma ulaşan ve nefes darlığı yaşayan morbid obez ağabeyi Ramil Hüseynov'a, uyguladığı tüp mide ameliyatıyla 83 kilogram verdirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan'da yaşayan 34 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Ramil Hüseynov, çocukluk çağından itibaren sağlıksız ve düzensiz beslenme nedeniyle kilo problemi yaşadı.

Zaman içerisinde fazla kilosu sağlık sorunlarına neden olan Hüseynov, solunum sıkıntısı ve eklem ağrısının yanı sıra diyabetle de mücadele etmeye başladı.

Boyu 1,95, kilosu 178 olan Ramil Hüseynov'un hastalığına, İstanbul'da yaşayan kardeşi Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Elnur Hüseynov çare oldu. Op. Dr. Hüseynov, vücut kitle endeksi 46,5 olan morbid obez ağabeyine obezite cerrahisi uyguladı.

Ağabeyini başka bir cerraha emanet etmek istemedi

Op. Dr. Elnur Hüseynov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin küçük yaştan beri kilo problemi yaşadığını ve ameliyat olmaktan hep korktuğunu söyledi.

Hüseynov, kilosu nedeniyle ağabeyinin nefes darlığı yaşadığını, yürüyemediğini, eklem rahatsızlıkları olduğunu, şekerinin yükseldiğini belirterek, artık neredeyse kendi işini göremeyecek hale gelen ağabeyinin psikolojisinin de bundan çok etkilendiğini dile getirdi.

Ağabeyi Ramil Hüseynov'un iki ay önce ameliyat olmaya karar verdiğini aktaran Hüseynov, ameliyata girmeden önce yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

"Sonuçta ağabeyim, beraber büyüdük. Canımız bir. Düşündüm, 'Bir sıkıntı yaşar mıyım, elim titrer mi ameliyatta?' diye. Sonra 'Kimseye emanet edemem kendi öz ağabeyimi. Yapacaksam da kendim yapacağım.' diye düşündüm. Biraz duygusallık oldu ama onu da yendim. Ameliyathane kapısından girince bu bitti. Ameliyat esnasında herhangi bir sorun olmadı, aksine bu zamana kadar yaptığım hem hızlı hem sorunsuz bir ameliyat oldu. Ortalama yarım saat sürdü. Uyuması uyanması 1,5 saat kadar sürdü."

Op. Dr. Hüseynov, ameliyatın ardından ağabeyinin 5-6 kiloya kadar ödem sıvısını atmaya başladığını, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyleyerek, "Hedefimiz 95 kiloya kadar düşmek. Boyu 1,95, kilosu 178. Karaciğerde aşırı yağlanması vardı. Şeker hastalığı, kolesterol, uyku apnesi çıktı yaptığımız tahlillerde. Çok şükür kalbinde bir şey çıkmadı ama böyle giderse daha ciddi sorunlar yaşayacaktı. Kilosunu verince inşallah 10 yıl daha gençleşecek, daha sağlıklı şekilde hayatına devam edecek." diye konuştu.

"Daha sırada bekleyen bir sürü akrabam var"

Ağabeyinin yanı sıra kız kardeşi ve vefat eden babasının da kilo problemi yaşadıklarını anlatan Hüseynov, onlara yardımcı olma düşüncesiyle obezite cerrahı olmayı tercih ettiğini söyledi.

Kız kardeşinin de 25 kilogram kadar fazlası olduğunu kaydeden Hüseynov, "Ona da endoskopik cerrahi yöntemlerinden mide balonu işlemi yaptık. Gayet sağlıklı şekilde 20 kilo verdi. Şu anda kilosunu koruyor. Kardeşimle başladım, ağabeyimle devam ettim. Bundan önce de eşimin kuzeninin ameliyatını yaptım. Daha sırada bekleyen bir sürü akrabam var." ifadelerini kullandı.

"Ona minnettarım"

İş insanı Ramil Hüseynov da yaklaşık 6-7 yaşından beri kilo sorunu yaşadığını, bu nedenle birçok problemle karşılaştığını anlattı.

Kilosu nedeniyle eğilip ayakkabılarını dahi bağlayamadığını, kaburgasının altında ağrılar hissettiğini, yürürken nefes darlığı yaşadığını, geceleri horlama sorunu olduğunu belirten Hüseynov, solunum sıkıntısı nedeniyle iş hayatının da olumsuz etkilendiğini, verilen görevleri tam anlamıyla yerine getiremediğini kaydetti.

Ramil Hüseynov, kardeşi obezite cerrahı olmasaydı bu ameliyata cesaret edemeyeceğini söyleyerek, "Ameliyata girerken hiçbir şeyden korkmadım. Çünkü kardeşim yanımdaydı. Ona güvendim. Cesaret ettim. Biliyordum ki o yanımda, ameliyatı o yapıyor." diye konuştu.

Şu anda durumunun iyi olduğunu ve rahat nefes alabildiğini aktaran Hüseynov, kardeşi Op. Dr. Elnur Hüseynov'a teşekkür ederek, "Onu çok seviyorum, minnettarım." dedi.