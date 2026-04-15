Azerbaycan ve Rusya, düşürülen uçağa ilişkin tazminat ve çözüm konularında anlaştı

Azerbaycan ve Rusya, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 2024'te Rus hava sahasında açılan ateş sonucunda Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin tazminat ödenmesi de dahil olmak üzere, kazadan kaynaklanan meselelerin çözümü konusunda anlaşmaya vardı.

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanlıkları, 2024'te Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL'a ait uçakla ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Taraflar, Rusya hava sahasında hava savunma sisteminin istem dışı faaliyeti sonucu AZAL'a ait uçağın düşmesiyle ilgili, tazminat ödenmesi de dahil olmak üzere kazadan kaynaklanan meselelerin uygun şekilde çözülmesi konusunda anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Atılan adımların Azerbaycan ile Rusya arasındaki müttefiklik ilişkileri çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin karşılıklı saygı, güven ve tarafların çıkarlarının gözetilmesi temelinde devam eden gelişiminin, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine ve iki ülkenin halklarının yararına olacak şekilde işbirliğinin genişlemesine daha da katkıda bulunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenerek faciada zarar görenlerle dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı.

Bu olay üzerine Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilmiş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." ifadelerini kullanmıştı.