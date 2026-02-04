Haberler

Azerbaycan ile İsrail yapay zeka konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladı. İmza töreninde siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Nebiyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bakan Nebiyev, temasları kapsamında İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.

İmza töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunarak konuşma yaptığını aktaran Nebiyev, ardından belgenin gelecekteki uygulama mekanizmalarını görüştüklerini vurguladı.

Nebiyev, toplantıda, siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti

Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı