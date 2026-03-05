Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere telefonla görüştü. İki bakan, gerilimden kaçınmanın önemini vurguladı ve bölgede istikrar ile güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefonda bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Mirzoyan telefonda görüştü.

İki bakan, bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkati çekti.

Bayramov ile Mirzoyan, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

İki bakan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında "sürdürülebilir barışın" önemine değinerek, karşılıklı çıkar sağlayacak konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den tarihi operasyon
Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü

Tahliye için gönderdikleri uçak geri döndü