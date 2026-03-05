Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere telefonla görüştü. İki bakan, gerilimden kaçınmanın önemini vurguladı ve bölgede istikrar ile güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefonda bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Mirzoyan telefonda görüştü.
İki bakan, bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkati çekti.
Bayramov ile Mirzoyan, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.
İki bakan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında "sürdürülebilir barışın" önemine değinerek, karşılıklı çıkar sağlayacak konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.