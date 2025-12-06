Haberler

Hacıyev ve Grigoryan, Doha'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini konuştu

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, barış süreçleri ve Zengezur Koridoru hakkında Doha Forumunda bir panelde görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, iki ülke arasındaki barış sürecini konuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında yapılan "Ermenistan- Azerbaycan Kalıcı Barışı: Washington Mutabakatı ve Ortak Gelecek" başlıklı panelde Hacıyev ve Grigoryan konuşmacı olarak yer aldı.

Hacıyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan panele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Washington düzenlemelerinin hayata geçirilmesi noktasında atılan adımları, barışın ekonomik faydaları, bağlantı, güven artırıcı önlemleri ve başka konuları ele aldık. Azerbaycan'ın Güney Kafkasya bölgesini sürdürülebilir barış ve refah bölgesine dönüştürme yönündeki güçlü niyetini vurguladım."

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Grigoryan panelde yaptığı konuşmada, Ermenistan ve Azerbaycan hükümetleri ve toplumları arasında güveni güçlendirmeye çalıştıklarını, son dönemde iki ülkenin liderleri ve ekipleri arasında belirli bir güven düzeyinin oluştuğunu söyledi.

Grigoryan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TRIPP'in hayata geçirilmesi Ermenistan için yeni iş fırsatları yaratacaktır. Mal ve hizmet trafiği Ermenistan'dan geçecektir. Bu da maliyetleri düşürecek ve iş dünyasını çekecektir. Şimdiden ilk olumlu adımları görüyoruz. Azerbaycan, Ermenistan mallarının transitine yönelik ambargoyu kaldırdı, Ermenistan da Azerbaycan için transit sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. İletişim kanallarının açılması toplum için fiyatları düşürecek ve ekonominin gelişmesine imkan tanıyacaktır."

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
