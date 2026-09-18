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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı düzenlenecek

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla 'Birliğin Gücü-2026' tatbikatı düzenlenecek
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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri mensuplarının katılımıyla düzenlenecek tatbikat üç aşamadan oluşacak.

Tatbikat, Karabağ ekonomik bölgesindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Karabağlar Eğitim Merkezi ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait sularında bulunan "Büyük Zire" eğitim bölgesinde gerçekleştirilecek.

Personel, muharebe araçları, deniz ve hava araçları ile insansız hava araçlarının katılacağı tatbikatın temel amacı, ortak operasyonlara hazırlık seviyesinin artırılması, birlikler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, eğitim prosedürlerinin standartlaştırılması ve birliklerin yeni muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesi olarak sıralandı.

Tatbikata katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personel ve hava araçlarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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