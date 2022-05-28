Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi - Haberler

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ilk kez ülke sınırlarını aşarak perşembe günü kardeş ülke Azerbaycan'da başladı. TEKNOFEST'in 3. gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN 11'DE YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

AZERBAYCAN SEMALARINDA BÜYÜLEYEN GÖSTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te bir araya geldi. TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden iki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Hava kuvvetleri ekipleri gökyüzüne Türk ve Azerbaycan bayraklarını çizdi. Tören, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.