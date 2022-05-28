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Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi gösterisini izledi. Hava kuvvetleri ekipleri gökyüzüne Türk ve Azerbaycan bayraklarını çizdi. Tören, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ilk kez ülke sınırlarını aşarak perşembe günü kardeş ülke Azerbaycan'da başladı. TEKNOFEST'in 3. gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te bir araya geldi. TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden iki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi

Hava kuvvetleri ekipleri gökyüzüne Türk ve Azerbaycan bayraklarını çizdi. Tören, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Teknofest Güncel Haberler

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