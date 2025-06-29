Azerbaycan, Rus Kültürel Etkinliklerini İptal Etti

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Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazı gerekçesiyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etti. Açıklamada, Yekaterinburg'daki olaylar ve genel olarak artan saldırılar vurgulandı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Yekaterinburg bölgesindeki Azerbaycanlılara karşı etnik kökenleri sebebiyle Rus kolluk kuvvetlerince aleni şekilde hedefli şiddet ve yargısız infaz yapıldığı, genel olarak son dönemde benzer vakaların sistematik hal aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu gerekçelerle Rusya'nın kamu ve özel kuruluşları tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan konser, festival, tiyatro oyunu, sergi ve benzeri tüm kültürel etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun geçmiş yıllarda işlenmiş bazı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında düzenlendiği duyurulmuştu.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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