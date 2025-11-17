Azerbaycan'ın 'Taşları Toplama Zamanı' Kitabı Tanıtıldı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Gazi Üniversitesince hazırlanan "Taşları Toplama Zamanı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Hayta, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için verilen mücadeleleri anlattı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşının yansımalarının göz ardı edildiğine işaret eden Hayta, "Bugün bile Ermenistan'ın siyasi liderleri tarafından kasıtlı olarak örtbas edilmekte, sahte tarihi belgelerle maskelenmekte. Onlarca yıldır Ermenistan topraklarındaki Azerbaycan kültür mirasının temizlenmesi, kültürel eserlerin, köylerin ve şehirlerin yıkılmasıyla devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçi Reşad Memmedov da kitabın tanıtıldığı bugünün, Azerbaycan'ın "Milli Diriliş Günü"ne denk geldiğini anımsattı.

Memmedov, tanıtımı yapılan kitabın, Azerbaycan'ı görmeyenlerin ülkenin geçmişini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Bunu Türkçe de bastırdık ki Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz de bunun üzerinden Azerbaycan'ı tanıyabilsin, sevebilsin. Ümit ediyorum ki bu projeler devam edecektir." diye konuştu.

Etkinliğe, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.