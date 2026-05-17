Azerbaycan Büyükelçisi Kerkük Kalesi'ni Ziyaret Etti

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Salimov Nadiroğlu, tarihi Kerkük Kalesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Nadiroğlu, Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa ile birlikte tarihi kaledeki Ulu Cami, Türk Şehitliği ve Gök Kümbet altındaki Buğday Hatun'un mezarını ziyaret etti.

Basına açıklamada bulunan Nadiroğlu, Kerkük'e yaptığı ilk ziyaretinde tarihi Kerkük kalesini da ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

Tarihi Kerkük Kalesi'nde Türk tarihinin yer almasının kendileri için manidar olduğunu kaydeden Nadiroğlu, bu tarihi yerlerin kentin kadim medeniyeti ve asaletinin bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Nadiroğlu, "Burası kadim medeniyetin önemli bir parçasıdır. Bu tarihe sahip çıkmak gerekiyor." dedi.

Bu ziyaretin son olmayacağını ve devam edeceğini vurgulayan Nadiroğlu, Kerkük'te görkemli bir şekilde karşılanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da ekledi.