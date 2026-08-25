Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan elektrik ticareti için Laçın'da buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan ile Ermenistan, Laçın'da bir araya gelerek elektrik ithalat-ihracatı ve sınırda enerji altyapılarının bağlanması seçeneklerini ele aldı. İki ülke arasında enerji koridoru kurulması gündemde.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında elektrik enerjisinin ithalatı ve ihracatına ilişkin imkanlar, Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Laçın'da Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve "Azerenerji" şirketi ile Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı ve "Elektrik Enerjisi Sistemi Operatörü" şirketinin temsilcileri arasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda taraflar, iki ülke arasında elektrik enerjisinin ithalat ve ihracatına yönelik imkanların yanı sıra bu amaçla iki ülkenin enerji altyapılarının devlet sınırında birbirine bağlanmasına ilişkin olası seçenekleri görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru güzergahında Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru kurulabileceğini açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azerbaycan'la elektrik enerjisi ticaretine açık olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı

Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı! O anlar kamerada
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyım atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyım atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz
Denizli'de ihmaller bir aileyi yok etti: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi