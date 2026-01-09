Azerbaycan Hava Yolları, Tahran'a bugünkü uçuşunu iptal etti

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Tahran- Bakü güzergahında bugün yapılması planlanan seferin iptal edildiğini duyurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü-Tahran-Bakü güzergahında bugün yapılacak seferin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hatta uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ve gelişmelerin yolculara derhal bildirileceği belirtildi.

Yaşanan aksaklık nedeniyle yolculardan özür dilenen açıklamada, uçuşların ve yolcuların güvenliğinin AZAL için bir numaralı öncelik olduğu kaydedildi.