Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Türkiye'de

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'de Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Ziya Cemal Kadıoğlu Azerbaycan Orgeneral Diplomasi Politika Savunma Türkiye Güncel Dünya

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recep Tayyip Erdoğan boykot şarkısı nedir, sözleri nedir? EXXEN canlı maç izle! EXXEN SPOR CANLI! 17 Eylül EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Tabii Spor ücretli mi 2024? tabii Premium, TRT Tabii Spor uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Tabii canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın linki Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? GS Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne maçı, Lig maçı mı? 17-18 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });