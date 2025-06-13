Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran Saldırılarına Tepki

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarından endişe duyduğunu belirterek durumu kınadı ve tarafları diyalog kurmaya çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarından ciddi endişe duyulduğunu belirterek, durumun gerginleştirilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından İran topraklarına karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlardan ciddi şekilde endişeliyiz. Durumun gerginleştirilmesini kesin şekilde kınayarak, tarafları mevcut fikir ayrılıklarını yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak, diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, sivil halkın ve altyapı tesislerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulanarak, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanmaması için diplomatik temasların ve uluslararası mekanizmalar çerçevesindeki çabaların sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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