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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'deki patlama için taziye mesajı yayımladı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, can kayıpları ve yaralanmalardan derin üzüntü duyduğunu belirterek ölenlerin ailelerine ve yaralılara başsağlığı, kardeş Türkiye'ye de başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'de bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İzmir'deki patlamada can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği bildirildi.

Ayrıca yaşanan facia nedeniyle kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilekleri iletildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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