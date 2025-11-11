Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Taziye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'ye dönen C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonrası Hakan Fidan'a başsağlığı diledi ve destek teklifinde bulundu.

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden C130 askeri kargo uçağının düşmesinin ardından başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla aradı. Bayramov, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen kardeş Türkiye'ye ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında düşmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti; hayatını kaybeden mürettebat ve askerler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Kaza ile ilgili olarak Azerbaycan tarafının Türkiye ve Gürcistan'ın ilgili devlet kurumlarıyla temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Ülkenin, kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Bakan Hakan Fidan, taziye mesajı ve bu zor günde gösterilen destek için teşekkür etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.