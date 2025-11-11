Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Taziye

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden C130 askeri kargo uçağının düşmesinin ardından başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla aradı. Bayramov, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen kardeş Türkiye'ye ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında düşmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti; hayatını kaybeden mürettebat ve askerler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Kaza ile ilgili olarak Azerbaycan tarafının Türkiye ve Gürcistan'ın ilgili devlet kurumlarıyla temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Ülkenin, kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Bakan Hakan Fidan, taziye mesajı ve bu zor günde gösterilen destek için teşekkür etti."