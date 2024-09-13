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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Temsilcisi Kılıç'ı Kabul Etti

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında Büyükelçi Serdar Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve bölgedeki güvenlik konuları ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç'ı kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Kılıç'ın Bayramov'la bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, bölgedeki durum, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin özel temsilciler arasındaki müzakereler ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Bayramov'un Kılıç'a, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hakkında detaylı bilgi verdiği kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine engel oluşturan etkenlerden bahseden Bayramov, Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunmasının ve üçüncü ülkelerin Ermenistan'ı silahlandırmasının bölgesel istikrara tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, ikili ve uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirlikleri ile diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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