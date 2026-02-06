Haberler

Azerbaycan, Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus milletvekili Konstantin Zatulin'in Azerbaycan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini duyurdu. Zatulin’in tutumu, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı olduğu gerekçesiyle kınandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekili ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi üyesi Konstantin Zatulin'in Azerbaycan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Rus milletvekili Zatulin'in açıklamaları nedeniyle nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, Zatulin'in Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalar yapmasının ve ayrılıkçılığı destekleyen tutumunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu tutumun kesin bir dille kınandığının Büyükelçi Yevdokimov'a iletildiği kaydedildi.

Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrara, ayrıca Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi için Rusya'dan gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği ifade edildi.

Azerbaycan karşıtı görüşleriyle bilinen Zatulin, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını eleştirmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
