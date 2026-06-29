Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetinin, Sözde 'Ermeni Soykırımı' Hakkındaki Kararı Ciddi Endişe Kaynağı"

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya yönelik adımlarına ilişkin, "İsrail hükümetinin sözde 'Ermeni soykırımı' hakkındaki kararı ciddi endişe kaynağıdır. İsrail hükümetini bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin sözde "Ermeni soykırımı"na ilişkin kararından ciddi endişe duyulduğu açıklandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetinin sözde 'Ermeni soykırımı' hakkındaki kararı ciddi endişe kaynağıdır. 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılması ve karmaşık tarihi süreçlerin, hukuki ve bilimsel temellerden uzak, siyasi kararların konusu haline getirilmesi kabul edilemez. Bu tür adımlar uzlaşmaya ve karşılıklı anlayışa hizmet etmek yerine, mevcut çatışmaları derinleştirmeye ve bölgede kalıcı barış ve uzlaşma çabalarını engellemeye hizmet etmektedir. İsrail hükümetini bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Azerbaycan, tarihi gerçekleri savunma, uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterme ve bölgede kalıcı barışı teşvik etme konusundaki tutarlı tutumunu sürdürecektir."

Kaynak: ANKA